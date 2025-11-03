Lucía Feijoo Viera

Feijóo reivindica a Mazón como víctima de una “cacería” y afirma que le ha dado “una lección” a Sánchez

La dimisión de Carlos Mazón centra el interés de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que este lunes preside el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. En su tradicional intervención en abierto, antes de la reunión a puerta cerrada con los presidentes y líderes autonómicos del PP, el líder de la oposición ha reivindicado la figura de Carlos Mazón, quien a su juicio ha sido víctima de una "cacería" porque "no es un asesino". Feijóo ha asegurado que el president de la Generalitat le ha dado una "lección" a Pedro Sánchez con su dimisión, al tiempo que ha pedido a Vox que "facilite" la elección de su sucesor, algo que se tiene que sustanciar en una nueva investidura en las Cortes valencianas. Más información