Lucía Feijoo Viera

Gamarra confirma una reunión entre Feijóo y Mazón para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha confirmado esta mañana en una rueda de prensa celebrada en Logroño que durante este domingo se va a producir un encuentro entre el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para “reforzar la coordinación” entre la dirección estatal y la autonómica. La cita llega en un momento delicado para el PP valenciano, tras varios días de rumores sobre posibles cambios en el liderazgo regional y discrepancias internas sobre la gestión de Mazón. Fuentes del entorno popular señalan que la conversación servirá para evaluar la situación política y determinar los próximos pasos del partido en la Comunitat, sin descartar ajustes en la estructura orgánica. Gamarra evitó avanzar el formato o el lugar de la reunión, pero insistió en que Feijóo mantiene una “relación fluida” con Mazón y que el objetivo es “garantizar la estabilidad institucional y fortalecer la acción de gobierno”. "A partir de ahí, si hubiere algo de lo que informar, pues informaremos a la sociedad española y a la opinión pública", ha terminado diciendo Gamarra. Más información