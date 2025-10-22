Lucía Feijoo Viera

Almeida cree que el evento de Rosalía puso en peligro la integridad física de las personas

El Ayuntamiento de Madrid continúa analizando si impone sanciones a la cantante Rosalía por el acto sorpresa celebrado este lunes en la plaza de Callao para presentar la portada de su nuevo álbum, que obligó a desplegar efectivos antidisturbios y a cortar el tráfico en la Gran Vía. Así lo ha dado a conocer este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a Casa de Campo, tras señalar que el evento “puso en peligro la integridad física de las personas”. "Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía”, ha relatado el regidor, además de reconocer que “sí se pueden hacer las cosas de manera diferente”.