Feijóo: “No tiene ningún sentido que medio millón de inmigrantes vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de hacerlo”
Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes en Barcelona su plan nacional de inmigración. El presidente de Partido Popular ha expuesto un total de diez medidas para que “lo que hoy descontrolan cinco ministerios se ordene desde solo una autoridad del Estado”. “No podemos seguir dando la imagen de que para venir a trabajar a España hay que entrar en patera o simulando un viaje turístico ilegal”, ha reiterado Feijóo.