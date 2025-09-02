Este fin de semana las orcas se han vuelto a dejar ver en las Rías Baixas, en esta ocasión de manera agresiva. Todavía con el susto en el cuerpo, lo recuerdan los tripulantes del velero "Ranco", con base en Portonovo, cuando navegaban este pasado sábado entre las Islas de Sálvora y Ons. Se dirigían al puerto de Muros, pero no pudieron llegar hasta allí: "vinieron a toda velocidad, fue un ataque en toda regla" han contado los tripulantes. Los cetáceos golpearon el casco varias veces, provocando una vía de agua, que además les hizo perder el timón.