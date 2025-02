El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado este martes en el Senado las razones por las que no dimite a pesar de estar siendo investigado por el Tribunal Supremo. "Si dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte", ha señalado, tras reconocer que se encuentra en una "situación procesal incómoda". Y ello pese a las críticas durísimas que está recibiendo, y aunque personalmente sería más cómodo para él marcharse. "Hasta un niño de cuatro años podría meterse con el fiscal general, pero no soy un parlamentario, soy un jurista", ha reconocido para explicar que no pueda "salir al campo político".