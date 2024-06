La hasta ahora líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que deja su cargo como coordinadora del partido tras los malos resultados obtenidos en las elecciones al parlamento europeo. "En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer", ha revelado Díaz en una comparecencia sin preguntas, donde ha señalado el auge de la extrema derecha. "Las últimas elecciones han servido también de espejo, la ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar, es siempre nuestra responsabilidad y en este caso y, sin duda ninguna, es mi responsabilidad, la ciudadanía ha hablado y yo voy hacerme cargo, por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar; es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte en la coalición de Sumar".