Se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid. Rechazan la petición de la Fiscalía de archivar la investigación contra Begoña Gómez. Dando así vía libre para que el magistrado continúe con su investigación, pero hay matices. De todos los hechos atribuidos a la esposa del presidente. La Sala pone el foco en las ayudas recibidas por la UTE de Juan Carlos Barrabés y las cartas de recomendación que firmó Begoña. En ello, el tribunal, a diferencia del Informe de la UCO que aún no ha tenido en cuenta al no haber sido valorado por el juez, sí ve indicios de delito como para investigar, aunque no procesar.