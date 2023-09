El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha explicado esta mañana que no consta que haya ninguna víctima española en el terremoto que ha sacudido Marruecos, pero ha reconocido que hay dos ciudadanos con los que no se ha podido contactar todavía. Albares ha explicado que no se pondrá en marcha una repatriación como tal, pero sí se han aprovechado vuelos militares de equipos de emergencia y ayuda humanitaria para traer de vuelta a España a 36 nacionales. También ha anunciado que propondrá al Consejo de Ministros la concesión, a título póstumo, de la Gran Medalla de Isabel la Católica para Emma Igual, la cooperante española fallecida en Ucrania.