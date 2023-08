El arranque de la ronda de contactos del rey con los partidos políticos no sirve para aclarar la situación. De hecho el PNV ve precipitada esta ronda, y ha pedido a Felipe VI que no proponga ningún candidato para la investidura. Mientras, Vox tampoco garantiza ya el apoyo al líder del PP Alberto Núñez Feijóo. A horas de que Felipe VI reciba a los candidatos de PSOE y PP, ni Feijóo ni el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, llegan con los apoyos necesarios para salir elegido en una primera o segunda votación en la Cámara Baja. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido "tiempo" y negociaciones "que no van a ser fáciles" para investir a Sánchez presidente. “Los españoles no votaron mal el 23-J y no merecen ir a unas segundas elecciones", ha dicho Díaz en rueda de prensa posterior a su reunión con el jefe del Estado y ha asegurado que Feijóo “está sólo, aislado y sin opción alguna” de ocupar el palacio de la Moncloa.