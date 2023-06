La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha firmado con Vox un acuerdo de gobierno que permitirá su próxima investidura.Hace diez días, Guardiola aseguró que no traicionaría sus principios y no dejaría entrar en el gobierno autonómico al partido de Santiago Abascal. Sin embargo, hoy ha asegurado que su "palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños".El acuerdo incluye la incorporación de un consejero de Vox al frente de 'Gestión Forestal y Medio Rural' y cede a esta formación el senador por designación autonómica.El documento no recoge de forma expresa la violencia machista sino la lucha contra discursos machistas. La candidata del PP ha reconocido que se ha evitado abordar temas conflictivos y que, para ella, ha sido un paso duro.