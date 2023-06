La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha sido hoy muy dura al justificar su falta de acuerdo con Vox. "Yo no quiero ser presidenta a cualquier precio", ha sentenciado. María Guardiola ha denunciado el "ansia de poder" de la formación de Abascal y ha asegurado con firmeza que no quiere en su Gobierno a quienes niegan la violencia machista o deshumanizan a los inmigrantes. "No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, los que usan el trazo gordo, los que están deshumanizando a los inmigrantes, a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI...Ellos han antepuesto sus ansias de poder al cambio...Todo se ha teledirigido desde Madrid porque Extremadura no les importa nada. Hoy se ha presentado el capataz del señor feudal a decirnos a los extremeños lo que tenemos o no tenemos que hacer. Me parece una vergüenza y los extremeños no merecen este bochorno", ha dicho.