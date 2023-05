El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado hoy que su formación ha pedido a la Junta Electoral Central la anulación de las listas de Bildu a las próximas elecciones por haber incluido a "criminales" en referencia a los 44 candidatos condenadas por terrorismo. "No confiamos en que las iniciativas de Vox lleguen a buen puerto, pero no vamos a cejar. Cuando algunos sean elegidos concejales vamos a ir a por ellos y vamos a pedir, porque no han pagado las indemnizaciones a las víctimas, sino que las ha pagado el Estado, que no puedan cobrar un sueldo público. Algunos están pensando que, después de asesinar, van a recibir el dinero de los impuestos de los españoles para vivir y nosotros vamos a decir que ese dinero es para las víctimas", ha dicho durante un acto de campaña en Vitoria (Álava).