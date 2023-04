El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha visitado este sábado, acompañado por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, las localidades asturianas de Luarca y Cudillero, así como las zonas afectadas por los incendios de hace unas semanas.Durante su discurso en Curillero, Barbón ha puesto en valor los buenos datos de empleo y la bajada de la inflación en España, y ha enviado un mensaje al líder de la oposición, al que ha pedido patriotismo. “Los vaticinios y el apocalipsis no terminan de llegar, por eso refunfuñan tanto en la derecha. El señor Feijóo lleva dos días sin meter la pata, el jueves santo y el viernes santo. Dirán que no ha hablado, pero no vamos a mirar la letra pequeña. Le pido patriotismo, que desee que a nuestro país le vaya bien, que se alegre con los buenos datos económicos y que no refunfuñe cuando vea que las cifras son positivas”, ha afirmado.