El presidente Sánchez no ha querido hoy entrar a valorar las exigencias de sus socios, pero ya confirmó la semana pasada que la reforma del delito de sedición está en su agenda. Es un compromiso de legislatura. Hasta ahora la reforma no contaba con el respaldo necesario porque para Esquerra no era suficiente. Exigía su anulación. Hoy no han sido tan claros. El Gobierno habla de homologar las penas de cárcel a las de otros países europeos... Lo que supondría reducir las condenas a prácticamente la mitad. De esa negociación depende que los presupuestos continúen su trámite. La oposición insiste al Gobierno en que devuelva unas cuentas que, asegura, hipotecarán al país.