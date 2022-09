Macarena Olona ha respondido hoy a la cúpula de Vox, que este jueves anunciaba que su relación había llegado al final del camino. "No, esto solo es el principio y serán los españoles quienes me digan cuándo me marcho a casa", ha dicho en Murcia antes de asistir a una charla en la Universidad en la que ha sido recibida con abucheos por grupos antifascistas. La exdiputada ha insistido en que no fundará un nuevo partido ni se integrará en ninguno existente, aunque sí ha advertido que está dispuesta a dar un paso al frente si Vox "deja de ser alternativa de gobierno".