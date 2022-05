El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy la aprobación de una nueva ley de información clasificada y reformará la ley que regula el control judicial del CNI. "Se trata de reforzar las garantías de ese control y asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas", ha explicado durante su comparecencia en el Congreso por el 'caso Pegasus'. Sánchez, que ha insistido en que el Gobierno "no conoce y no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, ha asegurado que no se puede determinar la autoría del hackeo de los móviles de miembros del Gobierno y de líderes independentistas. El presidente del Ejecutivo también ha insistido en su "apuesta personal absoluta y rotunda" por "reanudar el diálogo con las instituciones catalanes para reconstruir la concordia y la convivencia".