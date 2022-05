La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno central, a quien ha calificado de "totalitario" y ha subrayado que su partido es "la alternativa al socialismo" y no van a mimetizarse "con él". Ayuso ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dirige el Gobierno más autoritario y menos leal a los españoles".

La dirigente madrileña considera que "el sanchismo busca problemas donde no los hay para fabricar una realidad paralela y lo peor aún es los políticos que piensan que lo que pasa no va con ellos, que huyen de los problemas por su afán por la seguridad y la tranquilidad".

"Los amigos del terrorismo, de las narcodictaduras, de las dictaduras populistas están hoy en el Gobierno central. Por la regla de tres que pretenden quitar de las matemáticas con perspectiva de género; de 22 ministerios incapaces el 30%, los de Podemos, son la vergüenza de Europa y lo visibiliza una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su mayor éxito político es ser la pareja de", ha lanzado.

Para la presidenta, "no hay propuesta simplona e irresponsable de la izquierda que no afecte directamente a la prosperidad y a la libertad, su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones" abochorna "a la inmensa mayoría de las mujeres" que trabajan todos los días por sacar adelante el país.

Ayuso también ha señalado que "el socialismo no funciona, por bien intencionados que sean los motivos por los que muchos confían en él". "Lo diré en los próximos meses en San Sebastián de los Reyes, en Fuenlabrada, en Leganés, en Getafe, en Alcorcón, en Alcobendas o en Alcalá de Henares. No funciona", ha subrayado, para a renglón seguido declarar que el socialismo "subvenciona la pobreza" y "no acaba con ella".