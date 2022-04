El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles a ERC, sobre la polémica del presunto espionaje a políticos independentistas, que "todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido atendiendo escrupulosamente a la ley".

En la sesión de control al Gobierno, el presidente ha destacado la investigación abierta en el seno de los Servicios de Inteligencia, y insistido en su voluntad de ofrecer explicaciones en el Congreso y de reconducir el diálogo.

Sánchez ha respondido así al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha dado por hecho el espionaje ilegal, algo que considera "terriblemente grave", tanto si lo hubiera ordenado el Gobierno como si lo desconociera.

¿HA ORDENADO ESPIAR?

"Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará de forma ilegal --ha proclamado, recordando las comisiones de investigación sobre el ministerio del Interior--. La pregunta no es si se espía, sino saber si ustedes lo ordenaron. Si lo ordenaron, es terriblemente grave y si no, aún más terriblemente grave porque significa que no han limpiado las cloacas".

En ese contexto, ha instado al PSOE ha decidir con quién quiere seguir gobernando lo que resta de legislatura, insistiendo en sus amenazas de "tumbar" la agenda legislativa del Ejecutivo de coalición: "Igual al PSOE no le gusta ERC, Bildu, Compromís, Más País, el PDeCAT o incluso Unidas Podemos. Díganlo, tienen una alternativa, el PP, que es de centro, de centro penitenciario, pero sus votantes lo tiene que saber".