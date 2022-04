Llegó el final político de Pablo Casado. Su despedida frente a todo su partido tras las semanas más convulsas que ha vivido el Partido Popular en su historia. Casado deja la resignación atrás, dice irse con gratitud y con la cabeza bien alta. "Yo siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara", ha dicho. Anuncia que lo deja todo: su escaño y cualquier responsabilidad en el PP en esta nueva etapa. "Yo seré el primero en facilitarla y en respaldar a un buen gestor, un buen político y para mi un buen amigo", ha añadido. Era turno de escuchar a los expresidentes. Lo de Aznar se quedaba entre la exigencia y el augurio: "No podemos fallar y no vamos a fallar". Rajoy no quería dejar pasar la importancia de -esta vez sí- permanecer unidos: "Si estamos divididos perdemos siempre". Y por supuesto el cierre de filas con Alberto Núñez Feijóo: "Pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijoo como lo hicisteis conmigo... no más (risas)". El nuevo PP arranca con buen humor.