El Partido Popular comienza una nueva era en Sevilla. Alberto Núñez Feijóo, que será aclamado como nuevo presidente del partido, pretende volver al PP más clásico, a aquel que le dio la victoria a José María Aznar y a Mariano Rajoy. Díaz Ayuso, que en su intervención ha nombrado a ambos expresidentes para alabar su gestión, ha arremetido contra el Gobierno socialista y ha asegurado que “intento hacer memoria y no logro recordar un gobierno tan sectario e incompetente como el que sufrimos”. No existe en Occidente un gobierno con comunistas ni que se apoye en golpistas y amigos de los terroristas. Han batido todos los récords de mala gestión sanitaria y económica durante la pandemia y ahora peor”. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado que “las mentiras y la propaganda de Sánchez ya no logran engañar, pero es que nunca han ilusionado a nadie”.