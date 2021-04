El presidente del PP, Pablo Casado, ha afeado hoy a Sánchez la "chulería" de su Gobierno "insensible e incompetente". Casado ha abroncado al presidente por "presumir" de gestión con "140.000 fallecidos" y "6 millones de desempleados". "¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Llevamos 12 comparecencias en esta cámara aguantando la chulería de un Gobierno insensible e incompetente", le ha espetado. Asimismo le ha llamado "gafe" y le ha pedido que no hable más de vacunas "que dependen de Europa y de las comunidades autónomas". "Usted no hace nada más que poner pegatinas y venir aquí a vender algo que no es suyo y a mentir a los españoles", ha subrayado.