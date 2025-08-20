Si hay una crema de toda la vida que de manera cotidiana forma parte de muchos armarios de belleza es la crema Nivea del bote azul. Un clásico centenario que hemos visto en casa de nuestras abuelas y madres, y que probablemente ahora forme parte del tuyo. Yo os confieso que en mi casa nunca falta y en mi neceser de viaje siempre me acompaña en versión petit.

Creada en 1911 en Hamburgo, nació de la mano del Dr.Oscar Troplowitz, un joven farmacéutico, que junto a importantes dermatólogos y científicos de la época, logró un primer contacto con la crema: la mezcla de agua y aceite en una emulsión estable. Originalmente, se trataba de un producto de uso médico, pero en poco tiempo se hizo evidente su potencial cosmético.