Secciones

Es noticia
Encuesta CISPlan contra incendios en ZamoraCompensaciones para provincias productoras de energía como ZamoraSayago, contra los molinos y placasZamora CF
instagramlinkedin
Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Asesinan en México a Claudia Tacoronte, estudiante canaria de 21 años procedente de Santa Brígida

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Una estudiante española de 21 años identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, vecina de Santa Brígida (Gran Canaria), fue asesinada en el estado mexicano de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo las autoridades locales. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents