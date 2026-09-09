Lucía Feijoo Viera

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Una avioneta aterriza de emergencia en el mar y rescatan a sus dos ocupantes

En Rize, Turquía, dos personas han tenido que ser rescatadas después de un aterrizaje de emergencia. Los dos hombres belgas iban en una avioneta que tuvo un fallo en el motor. Despegaron en el aeropuerto de Batumi, pero no llegaron al aeropuerto más cercano y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el mar. Las autoridades les han rescatado después de que estuviesen esperando sobre la avioneta. Después les han subido a un barco y les han llevado hasta el hospital para confirmar que están bien.