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La empresa china LandSpace logra aterrizar un propulsor de cohete con tecnología reutilizable

La empresa china LandSpace logra aterrizar un propulsor de cohete con tecnología reutilizable

Sara Fernández

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La empresa china LandSpace logra aterrizar un propulsor de cohete con tecnología reutilizable

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La empresa emergente china LandSpace ha recuperado este miércoles 19 de agosto la primera etapa de su cohete Zhuque-3, uniéndose a SpaceX y Blue Origin como las únicas empresas privadas en lograr un aterrizaje con un propulsor de clase orbital y reduciendo la brecha de China con Estados Unidos en materia de cohetes reutilizables.

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