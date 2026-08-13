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Descarrila un tren de pasajeros en el sureste de Inglaterra

Un tren de pasajeros ha descarrilado cerca de Lewes, en el sureste de Inglaterra. Los equipos de emergencia han acudido al lugar para ayudar a los pasajeros a salir del tren. La Policía de Transporte Británica ha informado de que sus agentes están atendiendo el siniestro y que, de momento, no se conoce que haya víctimas. El Gobierno está colaborando con el sector ferroviario para asistir a los pasajeros afectados por el descarrilamiento. Más información