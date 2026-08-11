Lucía Feijoo Viera

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Así se vivió el momento exacto del terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 169 muertos y más de 660 heridos, según el balance parcial ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). En ese sentido, han precisado en último informe que el 97% de las víctimas mortales de las que se tiene constancia se han registrado en las capitales. Cali y Pereira son las cabeceras de departamento más afectadas, con 85 y 66 fallecidos, respectivamente. Quibdó, con nueve, y Manizales, con cinco, completan el registro. Pereira, capital del departamento de Risaralda, limita con San José del Palmar, en Chocó, donde se produjo el epicentro del terremoto este lunes sobre las 7.34, hora local, a una profundidad de 103 kilómetros. El presidente colombiano ha anunciado la entrega de las primeras ayudas económicas a más de 1.400 familias afectadas para reconstruir sus hogares, así como el traslado de los heridos a centros médicos de Medellín.