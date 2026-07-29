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El dramático rescate de un niño arrastrado mar adentro por las olas en California

El dramático rescate de un niño arrastrado mar adentro por las olas en California

Lucía Feijoo Viera

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El dramático rescate de un niño arrastrado mar adentro por las olas en California

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Un adolescente era arrastrado por la fuerza de las olas cuando un socorrista se lanzó al agua sujetando al menor y guiándolo hacia la orilla, mientras la corriente los derribaba en el agua y los arrastraba de vuelta hacia el océano. Un segundo socorrista pudo unirse al rescate y ayudar al niño a llegar a la playa a salvo. El menor no sufrió lesiones graves y fue entregado a sus padres. Este rescate ha sido uno de los 34 realizados por los socorristas del distrito de Santa Cruz durante el fin de semana. El rescate tuvo lugar en Seabright State Beach.

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