Secciones

Es noticia
Zamora pasará de 26 a 29 plazas de médicos MIR el próximo año, al aumentarse las de las especialidadesEntre mineros y militares: las 48 horas de guerra en las que Benavente cambió cuatro veces de bandoHéctor Fabián, argentino afincado en Zamora: "¿Quiero ganar? Sí. Pero si pierdo prefiero que sea contra España"Los zamoranos hacen sus apuestas para la final: España parte como favorita en la porra popularOla de calor en Zamora: la final del Mundial se verá bajo 32 grados
instagramlinkedin
Al menos un muerto en Kiev tras un ataque ruso con misiles

Al menos un muerto en Kiev tras un ataque ruso con misiles

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Al menos un muerto en Kiev tras un ataque ruso con misiles

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
Añádenos en Google

Un ataque ruso con misiles contra Kiev durante la noche dejó al menos una persona muerta y siete heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad. Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.

TEMAS

Tracking Pixel Contents