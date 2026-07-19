Lucía Feijoo Viera

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Al menos un muerto en Kiev tras un ataque ruso con misiles

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

Un ataque ruso con misiles contra Kiev durante la noche dejó al menos una persona muerta y siete heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad. Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.