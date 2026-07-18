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Un nuevo bombardeo israelí mata a tres personas en la ciudad de Gaza

Un nuevo bombardeo israelí mata a tres personas en la ciudad de Gaza

Lucía Feijoo Viera

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Un nuevo bombardeo israelí mata a tres personas en la ciudad de Gaza

Lucía Feijoo Viera

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res personas murieron y dos resultaron heridas este sábado en un bombardeo del Ejército de Israel en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza (norte de la Franja), informó el Hospital Shifa de la capital gazatí. Un dron de las fuerzas armadas israelíes bombardeó una concentración de personas en una calle del barrio Zeitún de la capital gazatí, por otro lado el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad a Wafa, la agencia oficial de noticias palestina.

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