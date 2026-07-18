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Mueren 8 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

Mueren 8 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

Lucía Feijoo Viera

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Mueren 8 personas en ataques con drones contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Al menos ocho personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú. Además, resultaron heridos más de medio centener de operarios de Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales. El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, estimó en 25 los heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, habló de 37 afectados. Tanto en uno como en otro caso, varios de los heridos han sido ingresados en hospitales en estado grave o muy grave. Horas después de informar sobre los heridos, el gobernador de la región de Moscú escribió en redes sociales que uno de los afectados por los ataques en la localidad de Elektrostal falleció en el hospital.

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