Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

¿Cómo viven los venezolanos tras los terremotos? Así es el refugio de La Guaira

Varias personas que han perdido sus hogares en los terremotos se refugian en un centro deportivo de La Guaira, habilitado con literas. Muchos de ellos se recuperan de las heridas sufridas junto a sus hijos y sus mascotas. Una semana después de la tragedia y tras haberlo perdido todo miran atrás sabiendo que no podrán olvidar jamás lo que han vivido. Más información