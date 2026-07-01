Secciones

Es noticia
Morosos en Zamora: listado de empresasAño y medio de prisión para un joven de ZamoraEl tejado de madera, causa de la tragedia de Moraleja del VinoImpulso: una mesa de trabajo de Monte la ReinaOmar Lo no sigue en el CB Zamora
instagramlinkedin
Cientos de ataúdes se acumulan en la morgue improvisada del puerto de La Guaira, Venezuela

Cientos de ataúdes se acumulan en la morgue improvisada del puerto de La Guaira, Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cientos de ataúdes se acumulan en la morgue improvisada del puerto de La Guaira, Venezuela

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Se cumple una semana del doble terremoto de Venezuela y las autoridades deben lidiar con miles de cadáveres que se acumulan en los estados más afectados y que dejan una de las imágenes más impactantes de la tragedia: La de la morgue improvisada al aire libre. Cientos de ataúdes se apilan en el puerto de la Guaira, transformado en depósito de cadáveres provisional. Allí, personal sanitario, forenses y equipos que buscan identificar a las víctimas y también a sus propios seres queridos. El alto número de fallecidos ha complicado los procesos de identificación y despedida de las víctimas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents