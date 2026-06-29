Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata ERICAM de la Comunidad de Madrid está coordinando a una docena de equipos internacionales para la búsqueda de supervivientes en Venezuela. Planifican las labores de cada grupo en función de sus capacidades y se encargan de evaluar la estructura de los edificios. Actualmente, están realizando rastreos con perros y drones.