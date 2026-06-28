Javier Vendrell Camacho

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La UME rescata en Venezuela a una mujer atrapada casi 72 horas bajo los escombros

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por lo terremotos del pasado día 24. Más información