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El papa León XIV expresa su cercanía al pueblo de Venezuela tras los terremotos
El papa ha expresado este domingo desde el Vaticano su solidaridad con las víctimas del doble terremoto en Venezuela. "Deseo expresar mi cercanía con las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", ha expresado León XIV desde el balcón del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro.
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