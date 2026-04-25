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Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Javier Vendrell Camacho

Venezuela y Colombia sellan un acuerdo para combatir la delincuencia en la frontera

Javier Vendrell Camacho

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El presidente colombiano Gustavo Petro y su homóloga venezolana Delcy Rodríguez han acordado medidas de intercambio de inteligencia para combatir la delincuencia en su frontera común. La región fronteriza es escenario de narcotráfico, contrabando y otras actividades ilegales llevadas a cabo por grupos armados, incluidas bandas criminales y organizaciones guerrilleras colombianas.

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