Javier Vendrell Camacho

Palestina celebra sus elecciones municipales, la primera votación en Gaza en dos décadas

Palestina celebra este sábado unas elecciones en las que estarán en liza los puestos en los consejos locales, una votación que, en el caso de la Franja de Gaza, tendrá lugar en Deir al Balah (centro), lo que supondrá la primera votación en más de dos décadas en el enclave, en el que hay en vigor un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, tras más de dos años de ofensiva de Israel. Más información