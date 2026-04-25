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Miles de portugueses conmemoran en Lisboa el 52 aniversario de la Revolución de los Claveles

Miles de portugueses conmemoran en Lisboa el 52 aniversario de la Revolución de los Claveles

Javier Vendrell Camacho

Miles de portugueses conmemoran en Lisboa el 52 aniversario de la Revolución de los Claveles

Javier Vendrell Camacho

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Miles de portugueses salieron este sábado a las calles de Lisboa para conmemorar el 25 de abril, fecha en la que hace 52 años cayó la dictadura salazarista con la conocida como Revolución de los Claveles y regresó la democracia al país, ya que se trata de unos valores e ideas "que no solo son pasado, sino que también son el futuro".

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