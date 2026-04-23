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Israel dice que espera la "luz verde" de EEUU para devolver a Irán a la "edad de piedra"

Israel dice que espera la "luz verde" de EEUU para devolver a Irán a la "edad de piedra"

Lucía Feijoo Viera

Israel dice que espera la "luz verde" de EEUU para devolver a Irán a la "edad de piedra"

Lucía Feijoo Viera

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el país espera a "la luz verde" de Estados Unidos para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí". "Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirma Katz en un videomensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército. Más información

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