Lucía Feijoo Viera

Melania niega relación alguna con el pederasta Epstein

Melania Trump ha comparecido de manera inesperada en la Casa Blanca para desmentir su relación con Jeffrey Epstein. La primera dama asegura que no es una víctima más de la trama, que nunca ha tenido relación con el pederasta y que no fue él quien le presentó al que sería más tarde su marido, Donald Trump. Melania asegura que la están difamando con fines políticos y ha exigido que "las mentiras que la vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo". Más información