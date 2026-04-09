Secciones

Es noticia
Los ganaderos zamoranos acatan la bajada de 7 céntimos de la lecheEl Conservatorio de Música de Zamora: el eterno proyecto que sube su presupuesto hasta casi 16 millonesMaratón de donación de sangre en la Diputación de Zamora: "Las reservas están muy bajas"Un municipio de Zamora ofrece la gestión de las piscinas municipales a coste ceroUn autobús urbano colisiona con un turismo en la plaza AlemaniaHuevos de Pascua con premio repartidos por Zamora
instagramlinkedin
La tregua peligra por el ataque de Israel en el Líbano

La tregua peligra por el ataque de Israel en el Líbano

Sara Fernández

La tregua peligra por el ataque de Israel en el Líbano

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, ha afirmado que Israel continuará atacando Hezbolá "donde sea necesario", tras un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Israel. Israel declaró que el alto el fuego no incluye al Líbano; sin embargo, Irán sostiene que los continuos ataques de Israel contra el Líbano constituyen una "grave violación" del acuerdo. "Continuaremos atacando a Hezbolá donde sea necesario, hasta restablecer la plena seguridad para los residentes del norte", ha advertido el líder hebreo. Sus comentarios se produjeron después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaran la muerte de Ali Yusuf Harshi, secretario y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem.

TEMAS

Tracking Pixel Contents