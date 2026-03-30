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Trump confirma negociaciones con Irán y espera que el acuerdo llegue pronto

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Una de cal y otra de arena. Mismo modus operandi de Donald Trump. Ayer, en el avión de regreso a Washington, elogiaba al nuevo régimen iraní, pero luego matizaba su optimismo. La respuesta de Irán hoy sigue siendo la misma: que no hay negociaciones directas con Estados Unidos y que sus exigencias son excesivas e inaceptables. En su último mensaje en redes sociales, Trump ha amenazado con destruir la infraestructura energética de Irán. Entre tanto, Pakistán repara, junto a Egipto, Arabia Saudí y Turquía el terreno para que Teherán y Washington se sienten a dialogar. El republicano ha contado a distintos medios cuáles podrían ser sus intenciones: ha especulado con tomar la isla de Jarg y con quedarse con el grueso del petróleo iraní que sale por el estrecho de Ormuz. También se recoge la posibilidad de una operación de tropas estadounidenses para extraer el uranio enriquecido de Irán. Mientras decide qué hacer, Trump aún tiene tiempo de seguir cómo van las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, que mostraba muy orgulloso. Más información

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