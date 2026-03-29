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La guerra en Irán cumple un mes instalada en un ciclo de ataques y contraataques

La guerra en Irán cumple un mes instalada en un ciclo de ataques y contraataques

Javier Vendrell Camacho

La guerra en Irán cumple un mes instalada en un ciclo de ataques y contraataques

Javier Vendrell Camacho

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Un mes. Las guerra entre EEUU, Israel e Irán acumulan ya más de treinta días de duración, y su huella se hace notar sobre el rumbo de la economía mundial. Pese a que aún es pronto para determinar las consecuencias a largo plazo, pues dependerán en gran medida de lo que dure el conflicto, los ataques a infraestructuras críticas, el cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones entre gobiernos han ralentizado el crecimiento del PIB y han encarecido la cesta de la compra, los carburantes y las hipotecas. Más información

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