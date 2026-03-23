Lucía Feijoo Viera

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 soldados a bordo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba más de 100 soldados del Ejército se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), a unos 600 kilómetros de Bogotá. "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas. El tono del mensaje fue de un fuerte pesimismo. Al menos 20 heridos que estarían siendo trasladados a un hospital de cercanías. Más información