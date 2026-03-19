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Así es como Israel destruye un helicóptero iraní MI-17 en el aeropuerto de Sanandaj, en Hamadán

Así es como Israel destruye un helicóptero iraní MI-17 en el aeropuerto de Sanandaj, en Hamadán

Sara Fernández

Así es como Israel destruye un helicóptero iraní MI-17 en el aeropuerto de Sanandaj, en Hamadán

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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Una aeronave de la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia precisa y en tiempo real de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), identificó y atacó un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Iraní en el aeropuerto de Sanandaj, en Hamadán.

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