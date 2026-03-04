Lucía Feijoo Viera

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU: "Los españoles están poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses"

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este miércoles que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".