Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU: "Los españoles están poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses"
El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este miércoles que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
¿Qué tiene en común 'La Macarena' de Los del Río y la operación 'Furia Épica'?
Guerra en Oriente Próximo