Agencia ATLAS

El Gobierno pide a Trump respetar el derecho internacional

El Gobierno no cambia de rumbo pese a las amenazas. Primera respuesta ante la posibilidad de que Washington suspenda su comercio con España, algo que, recuerdan desde Moncloa, está sujeto a la legalidad internacional y a los acuerdos con la Unión Europea. Todo después de que el Gobierno no autorizase el uso de aviones cisterna de las bases de Rota y Morón en los ataques a Irán. Albares se mostraba confiado por la mañana y no esperaba consecuencias. Tras la consecuencia, frente común de la coalición. La vicepresidenta Díaz dice que no acepta chantajes ni lecciones y le pide a Trump que respete el derecho internacional. Socios como Esquerra le apoyan; plantar cara es una obligación moral, escribe Rufián en X. Enfrente el PP. Núñez Feijóo exige respeto para España, califica la política exterior de irresponsable y frívola y acusa a Sánchez de perjudicar los intereses de España. A España le ha salido el apoyo inesperado de un habitual defensor de las tesis estadounidenses. El secretario general de la OTAN recuerda la participación de nuestras fuerzas armadas en Oriente Medio poniendo como ejemplo los sistemas Patriot en Turquía.