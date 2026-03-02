Sara Fernández

Israel bombardea el Líbano en respuesta a los ataques de Hizbulá

De nuevo, el eco de los bombardeos desvela de madrugada al pueblo del Líbano. Alrededor de las dos de la mañana local (1:00 hora peninsular española), el Ejército israelí ha confirmado que Hizbulá estaba detrás del reciente lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Una hora más tarde, el grupo libanés ha dado la misma confirmación. La agresión con cohetes es una "venganza por la sangre del líder supremo de los Musulmanes, Ali Jameneí", el ayatolá líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos e Israel este sábado en Teherán. A modo de respuesta, las tropas israelíes no han tardado en bombardear objetivos en todo el Líbano. Al menos 31 personas han muerto como resultado de los bombardeos nocturnos israelíes, 20 de ellos en Beirut y 11 en el sur del país.